Saelemaekers è solo il quinto giocatore a prendere parte ad almeno un gol in otto stagioni della Serie A

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Saelemaekers è soltanto il quinto giocatore a prendere parte ad almeno un gol in otto stagioni del torneo

Dal suo esordio in Serie A (2019/20), Alexis Saelemaekers è soltanto il quinto giocatore a prendere parte ad almeno un gol in otto stagioni del torneo, insieme ad Hakan Çalhanoglu, Piotr Zielinski, Paulo Dybala e Giacomo Raspadori. Lo riporta Opta.

MILAN-VENEZIA, LE PAROLE DI SAELEMAEKERS



Nel post partita di Milan-Venezia Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria di questa sera con un riferimento a ciò che è successo l'anno scorso: “Soprattutto è stato molto difficile anche perché c’è stato questo Mondiale di mezzo, quindi ogni giocatore è tornato a una data diversa. Quando esci da una stagione come la scorsa non è mai facile, avevamo tante aspettative ma non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo. Il Mister però è stato bravo a resettare tutto, e penso che si vede sul campo. Ogni giocatore si diverte di più, ha la testa libera e dobbiamo continuare così. Per noi era molto importante per noi oggi davanti ai nostri tifosi, in memoria di Baresi, vincere e siamo pronti per la prossima partita che sarà molto difficile”.