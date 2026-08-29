Carlos Fernandez (vice di Amorim) allo stadio per vedere Milan Futuro: settimana scorsa era al Vismara per la Primavera
Il Milan Futuro è in campo proprio in questi minuti contro il Sant'Angelo allo stadio Chinetti di Solbiate per il primo turno della Coppa Italia di Serie D. A fine primo tempo, sul risultato 1-1 con gol di Castiello per Milan Futuro, in tribuna, con il direttore Kirovski, è stato visto anche Carlos Fernandes vice di Amorim, che era già stato anche al Vismara lunedì scorso per la partita della Primavera contro il Toro.
MILAN FUTURO-SANT'ANGELO: LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN FUTURO - 1 Pittarella, 2 Cappelletti, 3 Perera, 4 Zukic, 5 Plazzotta, 6 Cissè, 7 Ossola (C), 8 Mancioppi, 9 Castiello, 10 Idrissi-Regragui, 11 Vos A disp. Faccioli, Colombo, Pagliei, Borsani, Pandolfi,Balentien, Menon, Guernier, Bonomi. All. Sergio Navarro
SANT'ANGELO - 12 Leoni, 5 Rigo, 6 Bernardini, 7 Cominetti, 10 Grandinetti, 15 Nechita, 17 Premoli, 20 Guerrini (C), 21 Maltoni, 24 Gratti, 30 Pavesi A disp. Maglieri, Bosnia, Prinelli, Toldo, Daqoune, Albertoli, Niculae, Adamo, Voceri. All. Luca Di Lauri
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