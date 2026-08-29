Bianchin: "A pensarci fa impressione: i sette anni di Leao al Milan sono già storia. È il momento della tristezza"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao la termine della sua avventura in rossonero.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao la termine della sua avventura in rossonero: "I suoi sette anni al Milan sono già storia, e pensarci fa impressione. Leao in rossonero era parte del paesaggio della Serie A e c'è stato un breve momento in cui - addirittura - Rafa era la faccia del campionato, dopo lo scudetto 2022 vinto dominando in leggerezza, senza cattiveria, solo con il suo strapotere atletico e il sorriso che si allargava quando calciava in porta. La primavera 2022, il derby di settembre 2023, soprattutto il quarto di finale di ritorno della Champions 2023 a Napoli: questi sono e resteranno i suoi migliori momenti al Milan, quelli che i tifosi ricorderanno per sempre.

Oggi, presente in tribuna con il Venezia, ha visto i rossoneri per l'ultima volta. "Inizia una nuova storia. I tifosi mi hanno aiutato anche nei momenti non belli. So cosa ho fatto qua, sarò nella storia del club. Devo solo ringraziare. Ma l’amore che ho per il Milan non finirà mai. Avrei voluto salutare in campo stasera ma guarderò sempre il Milan da lontano. Ringrazio tutti quelli che hanno rappresentato il Milan in questi anni, la vita non finisce qui. Ho pianto, mi sono emozionato”. Certo, poi c'è stato tanto altro. Il cooling break, i fischi di San Siro, le mezz'ore passate a camminare sulla fascia sinistra non si cancellano ma per un giorno i milanisti non ci pensano. Leao lascia il Milan e questo, almeno fino a sera, è il momento della tristezza, per qualcosa che poteva essere ed è stato solo in parte, per qualche mese, giusto il tempo di lasciarti un rimpianto nel cuore".