MN - Summit di mercato tra società e Amorim: il club resterà attivo sul mercato fino alla fine con l’idea di fare un paio di acquisti
Come apprende la redazione di MilanNews.it, questa mattina c'è stata nel centro di Milano una riunione generale durata circa 4 ore e mezza tra Cardinale, la dirigenza con Almstad e Gardiner e con il tecnico dei rossoneri Rubén Amorim. Quello che è emerso da questo meeting è che il Milan resterà attivo sul mercato fino all’ultimo secondo e l’intenzione è quella di fare almeno un paio di acquisti. Già individuati i profili, tra cui un trequartista.
Riguardo i giocatori ritenuti fuori dal progetto sportivo di Amorim, quello che è emerso è che per Fofana c'è ottimismo che si trovi una sistemazione entro la fine del mercato. Per Tomori, al momento, non ci sono offerte sul tavolo del Milan e per Gimenez si sta provando nelle ultime ore a riallacciare i contatti con il Porto anche grazie all'aiuto di Jorge Mendes.
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