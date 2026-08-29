Leao, prime parole da attaccante del Gala: “Sono molto felice, ho rifiutato l’Aston Villa perché qui mi volevano davvero”

vedi letture

Rafa Leao ha rilasciato le sue prime parole da attaccante del Galatasaray ed ha rivelato una curiosità di mercato riguardo la sua trattativa.

Rafa Leao, nuovo giocatore del Galatasaray (In attesa del comunicato ufficiale), ha rilasciato le sue prime parole da nuovo attaccante del club turco che sono riportate di seguito ed ha svelato una curiosità di mercato riguardo la trattativa col suo nuovo club e con l'Aston Villa, altra pretendente del portoghese.

"Ho rifiutato l’Aston Villa perché il Galatasaray mi voleva davvero. George Gardi ha lavorato molto duramente per questo trasferimento da giugno. Anche Dursun Özbek e Abdullah Kavukcu si sono impegnati allo stesso modo. Sono molto felice di essere arrivato al Galatasaray".

Sul rapporto con Oshimen - "Osimhen è un mio grande amico. Penso che possiamo fare grandi cose insieme per il Galatasaray. Proveremo a vincere il campionato e a fare il massimo in Champions League. Non vedo l’ora di cominciare".

Sui tifosi del Gala - "Conosco i tifosi del Galatasaray da anni. Qui sono arrivati grandissimi giocatori come Drogba, Sneijder. Tutti conoscono i tifosi del Galatasaray. Giocherò per loro. Farò gol e assist".