Leao, bagno di folla ad accoglierlo all’aeroporto: e c’è il solito “rito” con i tifosi del Gala. Il video
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Leao è stato accolto da tantissimi tifosi del Galatasaray all’aeroporto di Istanbul dove il portoghese ha sentito da vicino per la prima volta il calore dei suoi nuovi tifosi.
Rafa Leao è atterrato ormai un ora fa all'aeroporto di Istanbul, città dove il portoghese passerà i prossimi anni visto il trasferimento al Galatasaray. Ad aspettarlo un bagno di folla per l'ex numero 10 del Milan che, come di consueto per i nuovi acqusiti, ha fatto partire un coro insieme ai tanti fan presenti. Una sorta di "rito d'iniziazione" che permette a Rafa di iniziare concretamente la sua nuova avventura con la maglia del Gala. In calce al pezzo il video.
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