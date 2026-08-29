Il consiglio di mercato di Ambrosini: "Se il Milan deve aggiungere qualcuno, prenda un difensore"
Nel post partita di Milan-Venezia, Massimo Ambrosini si è così espresso su deve fare in questo finale di calciomercato per completare la rosa di Ruben Amorim in vista di una stagione molto intensa per competere in campionato e in Europa League. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN:
“Dietro, un difensore. Considerando le partite il Milan ha bisogno di leadership là dietro. Se vuoi aggiungere qualcosa, considerando che in mezzo hai scelto di tenere Musah, Rabiot, Comotto, Modric, davanti non mi sembra che la terza punta sia stato chiaro con Camarda, io prendo il difensore. Estupinan è un punto interrogativo in sostituzione di Bartesaghi, ma io prendo un difensore”.
L'INDISCREZIONE DI MERCATO DI PELLEGATTI
Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su una nuova idea per il nuovo difensore centrale del Milan: "Attenzione a un nome nuovo, Leny Yoro del Manchester United che piace tantissimo ad Amorim. Fa parte della scuderia di Mendes. Il costo è elevato sui 50 milioni di euro, ma con i buoni uffici di Mendes si potrebbe trovare una soluzione. Sarebbe un grande upgrade per la difesa del Milan. Attenzione al nome di Yoro." Si tratta di un difensore centrale francese classe 2006 che ha già giocato con Amorim al Manchester United.
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