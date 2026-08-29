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MN - Leao atterrato ad Istanbul: con lui il vicepresidente del Galatasaray

MN - Leao atterrato ad Istanbul: con lui il vicepresidente del Galatasaray
Oggi alle 15:03News
di Redazione MilanNews
Rafa Leao è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Istanbul dove nelle prossime ore firmerà il contratto con il Galatasaray.

Come apprende la nostra redazione, Rafa Leao è atterrato pochi istanti fa nell'aeroporto di Istanbul, capitale turca, dove giocherà per le prossime stagioni con la maglia del Galatasaray. Con lui il vicepresidente del club turco Kavukcu, l'intermediario del club George Gardi e l'avvocato Antonio Leo. Tra qualche minuto i tantissimi tifosi del Gala potranno abbracciare finalmente il loro nuovo beniamino.

Rafa Leao passerà dal Milan al Galatasaray per una cifra pari a 45 milioni di euro più 2 di bonus e un 20% sulla futura rivendita a favore del club rossonero. Al calciatore un  contratto da 12 milioni di euro netti a stagione. 

di Pietro Mazzara 