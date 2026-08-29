Di Stefano racconta: "Leao non ha mai litigato con nessuno in spogliatoio: timido, introverso, forse troppo. Ma si è fatto amare"

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Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' su Rafael Leao, ormai ex attaccante rossonero.

Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' su Rafael Leao, ormai ex attaccante rossonero: "Ha lasciato tanto a Milanello. Non ha mai litigato con nessuno in spogliatoio. Anzi, forse è spesso stato troppo timido e troppo introverso; è molto sensibile, che ha vissuto anni con enormi up and down, venendo coccolato dall'ambiente della squadra. Perché era il più forte di tutti. Quindi si prendeva coccole, elogi e anche critiche. Doveva dare di più vero, ma non c'è uno a Milanello che l'abbia odiato calcisticamente. Si è fatto amare dal mondo Milan. Era l'ultima bandiera che c'era in questa squadra, perché era qui da sette anni. Era arrivato bambino, ora va via adulto e forse da calciatore incompleto".

LEAO AVREBBE VOLUTO SALUTARE IN UN ALTRO MODO

Rafael Leao, ormai ex attaccante rossonero, si è così espresso a SkySport al termine della sua carriera in rossonero e prima del passaggio al Galatarasay: "Sì, è un momento difficile. Ho salutato i miei compagni dopo sette anni con loro. Il club mi ha sempre aiutato, mi ha aiutato a crescere e mi ha fatto capire cosa sia l'alto livello, rappresentando una grande società come il Milan. È arrivato il momento di dire addio. Avrei voluto salutare in un altro modo, avrei voluto dare un addio in un alto modo, magari essendo ancora lì sul campo un'altra volta davanti ai tifosi, che mi hanno aiutato tanto soprattutto nei momenti non belli. Sicuramente, sarò nella storia del club, perché so cosa ho fatto qua. Porterò nel cuore tutti quelli che mi hanno aiutato, devo solo ringraziare".