Serena: "Ho notato che Goncalo Ramos ha subito un fallo e si è arrabbiato: è lì che ha fatto gol. Si è scrollato la rabbia"

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Aldo Serena, opinionista di SkySport, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' sul gol di Goncalo Ramos in Milan-Venezia.

Aldo Serena, opinionista di SkySport, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' sul gol di Goncalo Ramos in Milan-Venezia: "È stato un gol salutare per lui e per il Milan. Goncalo Ramos ha avuto tre occasioni facili nel primo tempo e le ha sprecate. Mentre, prima del gol, ha subito un fallo e si è scrollato addosso un po' di rabbia, attaccando la profondità e chiudendo bene con il sinistro tenendola bassa. Quel gol sarà fondamentale per la sua stagione. Perché, dopo i gol sbagliati nel primo tempo, magari il pubblico si indispettiva...".

MILAN-VENEZIA, LE PAROLE DI GONCALO RAMOS

Gonçalo Ramos, Nel post partita di Milan-Venezia, sfida vinta dal Diavolo per 2 a 0, si è così espresso ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria e la sua prima rete in rossonero.

Primo gol a San Siro

"Bellissima sensazione, ma l'importante è la vittoria. Sono contento della seconda vittoria".

Hai sbagliato due gol nel primo tempo per segnare il primo sotto la Curva Sud

"Può essere, però dovevo segnare in quelle occasioni, anche perché quando ne ho così tante ne segno anche più di uno".

Come ti senti con il mister, i compagni, che tipo di Milan sta crescendo?

"Penso che si veda il DNA, la nostra mentalità. Vogliamo divertici, giocare a calcio ma vincere ogni partita. È facile essere qui, non solo per i portoghesi in squadra ma anche per gli altri miei compagni di squadra".

Adesso porti a mangiare la squadra fuori?

"Si, porterà la squadra prima o poi"