MN - Leao scherza: “Mi avete fatto arrabbiare tante volte, insegnerò ai turchi a surfare”
MilanNews.it
Le parole di Rafa Leao ai microfoni di MilanNews.it e di altri media a Milano Linate, pochi minuti prima della partenza per Istanbul.
Rafa Leao è partito questa mattina da Milano Linate per andare ad Istanbul, destinazione Galatasaray, sua nuova squadra. L'ex numero 10 del Milan ha anche parlato ai microfoni di MilanNews.it e degli altri media presenti in aeroporto prima di salutare per l'ultima volta l'Italia. Di seguito un estratto delle sue parole.
Ti abbiamo fatto un po' arrabbiare?
"Tante volte (ride, ndr). Noi calciatori quando facciamo bene tutti parlano bene. Quando non fai le cose è giusto che la gente parli, però se lo fa è perché hai qualcosa di diverso da far vedere agli altri".
Insegnerai ai turchi a surfare?
"Sisi certo, ride (ndr)".
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