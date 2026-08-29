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MN - Amorim ha appena lasciato il meeting di mercato con società e Cardinale

MN - Amorim ha appena lasciato il meeting di mercato con società e CardinaleMilanNews.it
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Oggi alle 13:13News
di Redazione MilanNews
Ruben Amorim ha lasciato da pochi minuti il meeting di mercato che si è tenuto a Milano con Gardiner, Almstad e Cardinale.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it presente con i propri inviati sul posto, il mister dei rossoneri Ruben Amorim ha appena lasciato il meeting di mercato che si è svolto questa mattina nel centro di Milano dove, allenatore, Almastad, Gardiner e Gerry Cardinale si sono incontrati per fare un ultimo punto su eventuali movimenti da fare in entrata. 

Dopo i 6 punti conquistati contro Torino e Venezia, ora il club ha a disposizione gli ultimi giorni, fino alle ore 20:00 del primo settembre, per piazzare eventuali nuovi colpi in entrata.