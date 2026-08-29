Prima vittoria in casa e primo gol. Ramos sui social: "Grazie San Siro! Notte magica"
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Gonçalo Ramos festeggia sui social primo gol e vittoria a San Siro con la maglia del Milan
Sicuramente nel primo tempo Gonçalo Ramos ha sprecato qualche occasione di troppo, ma nella ripresa si è fatto perdonare insaccando alle spalle di Stankovic la palla gol più complicata di tutte. Con un secco diagonale mancino il portoghese si è lasciato ad un ruggito accompagnato da quello di San Siro, che non si è di certo mantenuto nell'urlare il suo nome subito dopo la rete segnata.
Un esordio niente male nella sua nuova casa per Gonçalo Ramos, che sui propri canali social ha pubblicato diverse foto della serata rossonero scrivendo in didascalia: "Grazie San Siro! Notte magica"
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