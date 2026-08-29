Polverosi sulle parti europee del Milan: "Come fascino, quella col Benfica è la Partita. Anche le inglesi rappresentano un rischio"

vedi letture

Alberto Polverosi ha commentato il cammino europeo che il Milan di Ruben Amorim dovrà affrontare in questa stagione

Sulle colonne de Il Corriere dello Sport Alberto Polverosi ha dato un commento personale sui sorteggi di Europa League che hanno visto protagoniste due italiane, la Juventus e il Milan di Ruben Amorim, decisamente più sfortunato rispetto alla Vecchia Signora:

"È andata bene a Spalletti, così così ad A morim che troverà un cammino appena più complicato verso gli ottavi di Europa League. Quanto a S arri per superare il campionato di Conference non dovrà sudare troppo. Le tre partite più attese, una per squadra, sono Az Alkmaar-Juventus, Milan-Benfica e Ajax-Atalanta. Certo, sempre meglio non sottovalutare nessuna avversaria, neppure l’Omonia, il Levski e il Riga, ma per le tre italiane sarebbe uno smacco non da poco uscire subito e nemmeno tanto piacevole passare attraverso gli spareggi. Nelle due edizioni con questa formula, Lazio e Roma e poi Roma e Bologna sono arrivate almeno agli ottavi. Per Juve e Milan non dovrebbe essere un’impresa.

é...] Come fascino, Milan-Benfica è la Partita. Nel ‘63, a Wembley, si giocarono la finale della Coppa dei Campioni, doppietta rossonera di José Altafini e gol di Eusebio, la Coppa in Italia. Più di mezzo secolo dopo questa sfida non è, non può essere, più la stessa, ma stavolta diventa interessante per la presenza di Amorim sulla panchina del Milan, ex benfiquista da giocatore ed ex grande rivale delle aquile da allenatore dello Sporting Lisbona. Di là, nella tribuna riservata ai presidenti, il posto è per Manuel Rui Costa, ex campione d’Europa proprio col Milan nel 2003. Il bomber greco Pavlidis è il pericolo numero uno. Anche gli scontri con le inglesi rappresentano un rischio per Amorim: la manovra del Sunderland è guidata da Gr anit Xhaka, ex Arsenal e Bayer Leverkusen con 152 presenze nella Svizzera; il Bournemouth ha un giocatore, Rayan, che piace a Carlo Ancelotti, tanto da averlo portato al Mondiale".