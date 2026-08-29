Il commento del club a Milan-Venezia: "Milan generoso e manovratore, ma ha dovuto sudare"

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Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Milan-Venezia (2-0), giocata ieri a San Siro.

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Milan-Venezia (2-0):

"Un gol da campione, da vero numero nove. È il primo centro a San Siro di Gonçalo Ramos a permettere al Milan - insieme a un autogol di Halhal nel finale - di superare un tenace e ostico Venezia nella 2ª giornata di Serie A. Il 2-0 chiude al meglio l'agosto rossonero, perché ci conferma a punteggio pieno dopo i primi 180 minuti di un campionato ancora molto lungo. Un risultato davvero importante per ripartire nel migliore dei modi anche in un San Siro gremito di passione; la prima partita stagionale davanti al pubblico milanista va in archivio con tre punti che hanno il sapore di una conferma.

Un Milan generoso e manovratore, in continuità con quello visto domenica scorsa a Torino, ha dovuto sudare per avere la meglio di un Venezia gagliardo, per nulla timoroso nell'affrontare i rossoneri con un baricentro alto e diverse occasioni che avrebbero potuto invertire la rotta dell'incontro. Non che il Milan non abbia creato: i diversi tentativi dei primi 45' hanno trovato uno Stanković in giornata, mentre a inizio ripresa Musah ha sfiorato il suo primo gol rossonero colpendo una traversa. Avanti così con fiducia, perché dopo un paio di giorni di riposo i ragazzi di Amorim inizieranno a preparare il primo big match della stagione, Juventus-Milan (domenica 6 settembre alle 20.45)".