Milan, Hutchinson nemmeno in panchina nel match contro il Liverpool: indizio di mercato?
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Hutchinson, possibile obiettivo per il Milan, non è stato convocato per il match che vede i suoi compagni affrontare il Liverpool.
Alle ore 13:30 Liverpool e Nottingham Forest sono scesi in campo per la seconda giornata di Premier League. La notizia importante in relazione al Milan è che il talento del Forest Hutchinson non si è seduto nemmeno in panchina per la partita e, come riporta Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, continuano i contatti col prossime ore importanti per capire la fattibilità dell'operazione
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