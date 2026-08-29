Milan, Hutchinson nemmeno in panchina nel match contro il Liverpool: indizio di mercato?

Milan, Hutchinson nemmeno in panchina nel match contro il Liverpool: indizio di mercato?MilanNews.it
Oggi alle 13:49News
di Redazione MilanNews
Hutchinson, possibile obiettivo per il Milan, non è stato convocato per il match che vede i suoi compagni affrontare il Liverpool.

Alle ore 13:30 Liverpool e Nottingham Forest sono scesi in campo per la seconda giornata di Premier League. La notizia importante in relazione al Milan è che il talento del Forest Hutchinson non si è seduto nemmeno in panchina per la partita e, come riporta Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, continuano i contatti col prossime ore importanti per capire la fattibilità dell'operazione 