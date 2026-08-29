MN - Leao orgoglioso: “Mi sono sentito a casa, abbiamo vinto trofei importanti e porterò il Milan ovunque”

MN - Leao orgoglioso: “Mi sono sentito a casa, abbiamo vinto trofei importanti e porterò il Milan ovunque”MilanNews.it
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Oggi alle 14:12News
di Andrea La Manna
Le parole di Rafa Leao ai microfoni di MilanNews.it e di altri media a Milano Linate, pochi minuti prima della partenza per Istanbul.

Rafa Leao è partito questa mattina da Milano Linate per andare ad Istanbul, destinazione Galatasaray, sua nuova squadra. L'ex numero 10 del Milan ha anche parlato ai microfoni di MilanNews.it e degli altri media presenti in aeroporto prima di salutare per l'ultima volta l'Italia. Di seguito un estratto delle sue parole.

Un saluto ai tifosi
"Grazie mille per tutto. Sin dal primo giorno mi sono sentito a casa. Ogni volta che la mia famiglia è venuta a Milano si sentiva a casa. Sono stato molto contento di vestire la maglia del Milan. Abbiamo vinto trofei importanti e porterò il Milan ovunque". 