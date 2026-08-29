MN - Leao saluta e volta pagina: “Auguro il meglio al Milan, sono contento di iniziare una nuova avventura”

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Le parole di Rafa Leao ai microfoni di MilanNews.it e di altri media a Milano Linate, pochi minuti prima della partenza per Istanbul.

Rafa Leao è partito pochi minuti fa da Milano Linate per andare ad Istanbul, destinazione Galatasaray, sua nuova squadra. L'ex numero 10 del Milan ha anche parlato ai microfoni di MilanNews.it e degli altri media presenti in aeroporto prima di salutare per l'ultima volta l'Italia. Di seguito un estratto delle sue parole.

Le emozioni?

"Sono già passate. Come ho già detto ieri ero allo stadio, con i miei ex compagni. L'emozione dell'ultima a San Siro. Volevo essere in campo, salutare i tifosi, sentire la loro energie. Non è stato possibile però auguro il meglio al Milan e continuerà a guardarli da lontano. La vita è così. Un ciclo finisce, se ne apre un altro. Sono molto contento di cominciare una nuova avventura in un nuovo paese, in un club che sta facendo molto bene. L'anno scorso hanno dimostrato cosa possono fare in Champions League, competizione che per me è molto importante. L'obiettivo è aggiungere qualità alla loro squadra, che hanno però giocatori già forti".