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MN - Arrivo di Leao ad Istanbul alle 16 (locali): attesi 30 mila tifosi all’aeroporto

MN - Arrivo di Leao ad Istanbul alle 16 (locali): attesi 30 mila tifosi all’aeroportoMilanNews.it
Oggi alle 12:44News
di Redazione MilanNews
Rafael Leao atterrerà all’aeroporto di Istanbul alle ore 16 locali (15 italiane) e sarà accolto da 30mila tifosi pronti a festeggiare.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Rafa Leao arriverà nella capitale turca, all'aeroporto di Istanbul, alle ore 16 locali (15 italiane) per mettere i primi passi nella sua nuova città per i prossimi anni. Ad accogliere il portoghese sono attesi circa 30 mila tifosi che saranno pronti a festeggiare per l'arrivo dell'ex numero 10 del Milan.

Ricordiamo che l'affare si è concluso nel pomeriggio di ieri quando Milan e Galatasaray hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Rafael Leao in Turchia per 45 milioni di euro più 2 di bonus e un 20% sulla futura rivendita a favore del club rossonero. Al calciatore un mega contratto da 12 milioni di euro netti a stagione. 

di Pietro Mazzara 