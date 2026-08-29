La classifica di Serie A aggiornata dopo la vittoria della Juventus sul Parma
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La classifica di Serie A aggiornata dopo la vittoria della Juventus sul Parma
La classifica di Serie A aggiornata dopo la vittoria della Juventus sul Parma nel posticipo del sabato sera dell'Allianz Stadium valido per la seconda giornata di campionato.
LA CLASSIFICA DI SERIE A AGGIORNATA
Milan 6*
Juventus 6*
Udinese 4*
Inter 3
Napoli 3
Cagliari 3
Lazio 3
Roma 3
Sassuolo 3*
Como 1
Frosinone 0
Lecce 0
Atalanta 0
Bologna 0
Genoa 0
Parma 0*
Fiorentina 0*
Torino 0*
Monza 0*
Venezia 0*
*Una partita in più
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