La classifica di Serie A aggiornata dopo la vittoria della Juventus sul Parma

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Ieri alle 23:00News
di Lorenzo De Angelis
La classifica di Serie A aggiornata dopo la vittoria della Juventus sul Parma

La classifica di Serie A aggiornata dopo la vittoria della Juventus sul Parma nel posticipo del sabato sera dell'Allianz Stadium valido per la seconda giornata di campionato.

LA CLASSIFICA DI SERIE A AGGIORNATA

Milan 6*
Juventus 6*
Udinese 4*
Inter 3
Napoli 3
Cagliari 3
Lazio 3
Roma 3
Sassuolo 3*
Como 1
Frosinone 0
Lecce 0
Atalanta 0
Bologna 0
Genoa 0
Parma 0*
Fiorentina 0*
Torino 0*
Monza 0*
Venezia 0*

*Una partita in più