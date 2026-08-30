Letizia: "L'anno scorso il Milan vinceva facendo un'infinita fatica, senza neanche sapere come. Quest'anno sensazioni diverse"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla vittoria del Milan contro il Venezia di ieri sera.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla vittoria del Milan contro il Venezia: "Qui nel post-partita di Milan-Venezia: 2-0, è andata bene, è andata davvero bene! Abbiamo portato a casa tre punti importanti e saliamo a quota sei: due vittorie su due, una partenza che non ci riusciva da tre anni. Devo dire la verità: la cosa più bella di questa sera è aver avuto l'impressione di vincere mantenendo ancora un enorme margine di miglioramento. È proprio questa la differenza rispetto alla scorsa stagione: l'anno scorso portavamo a casa partite facendo un'infinita fatica, senza neanche capire il perché. Le vincevamo, sì, ma dava sempre la sensazione di farcela per il rotto della cuffia, sugli episodi o quasi per inerzia.

Ieri sera, invece, pur avendo sbagliato tanto nel primo tempo — con Gonçalo Ramos che si è divorato due o tre occasioni nitide —, la squadra ha dato risposte diverse. Era fondamentale che Ramos trovasse la rete, e ha tirato fuori un gol da grande campione: da attaccante vero, da giocatore che vale ogni singolo euro del suo cartellino. Ha fatto un gol "alla Pipita Higuaín" — quello vero, s'intende, non quello visto da noi! Era un timbro decisivo: se non avesse segnato, si sarebbe già ripresentato lo spettro della "maledizione della maglia numero nove" e qualche brutta vibe alla Santiago Giménez. Invece ha spazzato via ogni dubbio. E allora ringraziamo Gonçalo Ramos per una perla da campione assoluto".