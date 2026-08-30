Live MN Notizie calciomercato Milan: la giornata LIVE! Accordo per Hutchinson, Gimenez verso il Porto

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La redazione di MilanNews.it vi accompagnerà minuto per minuto con tutte le notizie calciomercato Milan attraverso il seguente live.

NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN: LE ULTIME MINUTO PER MINUTO

[in aggiornamento costante]

9:48 | SPUNTANO DUE NOMI DALLA PREMIER LEAGUE

Il Milan non si fermerà al solo Omari Hutchinson in questi ultimi, intensi e frenetici, giorni di calciomercato. L'idea è quella di mettere a disposizione di Ruben Amorim almeno altri due rinforzi così da completare una volta e per tutte, rendendola così anche competitiva, la formazione rossonera. La sensazione è che sistemata la situazione trequarti il Milan possa muoversi su altri reparti, la difesa per esempio, come confermato questa mattina dai colleghi di Tuttosport che hanno fatto due nomi nuovi, quelli di Yoro e Ait-Nouri. Il primo è un difensore centrale, oggi in forza al Manchester United, mentre il secondo è un esterno tutta fascia ai margini del nuovo progetto del Manchester City di Maresca.

8:00 | HUTCHINSON HA UN ACCORDO CON IL MILAN

Il Milan prepara l'arrivo di Omari Hutchinson, profilo per la trequarti di Ruben Amorin. Il giocatore vede di buon occhio il trasferimento in rossonero e il Nottingham Forest, che non lo ha convocato nelle prime due giornate di Premier League, lo considera oramai sul mercato. L'operazione dovrebbe essere impostata sulla base di un prestito secco, ma oneroso.

7:48 | CALCIOMERCATO MILAN: GIMENEZ AD UN PASSO DA PORTO!

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano nella notte, Santiago Gimenez è pronto a lasciare il Milan per trasferirsi al Porto. Tra i due club è stato raggiunto un accordo verbale sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro più bonus. Nell'intesa sarebbe inoltre prevista una clausola che potrebbe trasformare il riscatto in obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni, legale al numero di presenze e al raggiungimento di specifici obiettivi. Il messicano è dunque sempre più vicino a cominciare questa nuova avventura in Portogallo.

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Amici ed amiche di MilanNews.it, buona domenica a tutti!

Sarà una giornata importante per il calciomercato del Milan, perchè, a tre giorni ormai scarsi dalla fine delle trattative, il club rossonero deve mettere a punto diverse operazioni sia in entrata che in uscita. La redazione di MilanNews.it vi accompagnerà minuto per minuto con tutte le notizie calciomercato Milan attraverso il presente live e gli approfondimenti su sito e app.