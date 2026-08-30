Arrivano conferme dall'Inghilterra: Milan-Hutchinson, trattativa avanzarta

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Anche in Inghilterra confermano la trattativa, prossima alla chiusura, tra il Milan e il Forest per Omari Hutchinson

Il Milan è in trattativa avanzata con il Nottingham Forest per Omari Hutchinson. L'operazione dovrebbe chiudersi con un prestito stagionale, oneroso, con opzione per il diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Secondo i colleghi del The Athletic, i contatti stanno procedendo bene e l'intesa con il giocatore sarebbe praticamente già raggiunta.

Il 22enne inglese, acquistato dal Forest l'anno scorso per oltre 40 milioni di euro, ha chiuso la scorsa stagione con un gol e otto assist in 42 presenze. Hutchinson potrebbe raccogliere al Milan la pesante eredità di Rafael Leao, ieri presentato dal Galatasaray.