Santi Gimenez al Porto: accordo verbale raggiunto con il Milan

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Santiago Gimenez è pronto a cominciare una nuova avventura in carriera: accordo verbale raggiunto tra Milan e Porto per il suo trasferimento

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano nella notte, Santiago Gimenez è pronto a lasciare il Milan per trasferirsi al Porto. Tra i due club è stato raggiunto un accordo verbale sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro più bonus.

Nell'intesa sarebbe inoltre prevista una clausola che potrebbe trasformare il riscatto in obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni, legale al numero di presenze e al raggiungimento di specifici obiettivi. Il messicano è dunque sempre più vicino a cominciare questa nuova avventura in Portogallo.