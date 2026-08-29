Offerta del Galatasaray per Fofana: prestito con diritto di riscatto

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Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in uscita del Milan

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in uscita del Milan, con Gimenez e Fofana protagonisti di queste concitate ore.

Santi Gimenez: "In questo momento Porto e Milan stanno trattando per arrivare a un accordo definitivo per chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto. Vedremo se dopo cambierà qualcosa anche nella formula. Le parti sono in chiusura. Tra stasera e domani il Milan vuole definire quest'operazione. Santi Gimenez è pronto per viaggiare destinazione Portogallo".

Youssouf Fofana: "Ci sono diversi club che hanno chiesto informazioni. Ad oggi il Galatasaray è la squadra che ha presentato ufficialmente al Milan, reale: prestito con diritto di riscatto. Vedremo se il Milan l'accetterà e se Fofana accetterà".