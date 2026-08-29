Gimenez verso il Porto: contatti continui per chiudere l'operazione
MilanNews.it
Dopo i contatti della serata Santiago Gimenez si è avvicinato a grandi passi verso il Porto
Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, confermando l'anticipazione di oggi di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere la notizia) Santiago Gimenez è sempre più vicino al Porto. I due club sono in contatto costante per trovare l'intesa definitiva e completare il trasferimento nelle prossime ore.
L'attaccante ha già espresso chiaramente la propri volontà: vuole il Porto ed è pronto a partire in direzione Portogallo. La serata di oggi sarà quindi decisiva per sistemare gli ultimi dettagli dell'operazione e arrivare alla fumata bianca.
Pubblicità
Calciomercato Milan
L'anticipo di Galli - Il tributo a Franco Baresi e il primo goal di Gonçalo Ramos... Inizia così il dopo Leaodi Filippo Galli
Le più lette
3 Amorim in conferenza: "Lasciamo troppo spazio dietro. Ecco come sta Pulisic. A Ramos non ho detto nulla"
Calciomercato Milan
Primo PianoMilan, Omari Hutchinson per completare la trequarti? Caratteristiche e posizionamento nel 3-4-2-1 di Amorim
Luca SerafiniLeao, un enorme rimpianto. Bene gli acquisti (ne mancano un paio), ma gli esuberi sono errori gravi. Non pressate Cisse
Franco OrdinePerché va puntellata la difesa. Se Leao resta è un problema. RedBird in DAZN vuol dire…
Carlo PellegattiAlvyn Sanches perfetto per “Kasparov” Amorim. Cardinale e il primo acquisto del 2 settembre. Manca da troppo tempo!
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com