Gimenez verso il Porto: contatti continui per chiudere l'operazione

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Dopo i contatti della serata Santiago Gimenez si è avvicinato a grandi passi verso il Porto

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, confermando l'anticipazione di oggi di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere la notizia) Santiago Gimenez è sempre più vicino al Porto. I due club sono in contatto costante per trovare l'intesa definitiva e completare il trasferimento nelle prossime ore.

L'attaccante ha già espresso chiaramente la propri volontà: vuole il Porto ed è pronto a partire in direzione Portogallo. La serata di oggi sarà quindi decisiva per sistemare gli ultimi dettagli dell'operazione e arrivare alla fumata bianca.