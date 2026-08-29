Il Milan si avvicina a Omari Hutchinson del Forest: i dettagli

vedi letture

Il Milan si avvicina a Omari Hutchinson: con il Forest si tratta sulla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto

Il Milan si avvicina a Omari Hutchinson del Nottingham Forest. Il trequartista inglese potrebbe sostituire Rafael Leao nello scacchiere di Rubén Amorim, alla ricerca di un trequartista mancino, di qualità, da inserire in rosa per completare la battiera di giocatori che quest'anno agiranno alle spalle della prima punta.



Stando a quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio sui propri profili social, Milan e Nottingham Forest stanno trattando sulla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni.