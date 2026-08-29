Romano: “Il Galatasaray pensa a Fofana per il centrocampo. Destinazione apprezzata dal francese”

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Fabrizio Romano rivela che il Galatasaray starebbe pensando a Youssouf Fofana come nuovo rinforzo per il centrocampo.

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano sul suo profilo X, il Galatasaray pare non si sia accontentato di aver preso dal Milan Rafa Leao, arrivato proprio oggi ad Istanbul. Il club turco infatti, starebbe pensando come nuovo rinforzo per il centrocampo ad un prestito per Youssouf Fofana, centrocampista in uscita dai rossoneri. Il giocatore apprezzerebbe la destinazione anche rispetto alle altre offerte dalla Premier.

Ricordiamo che nel summit di mercato che c'è stato oggi a Milano tra Gardiner, Almstad, Cardinale e Amorim, è emerso che il club rossonero è fiducioso di trovare una nuova sistemazione per il centrocampista entro la fine del calciomercato.