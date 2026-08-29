Calciomercato MN - Non solo il Galatasaray su Fofana, ci sono altre squadre di Premier. E spunta la Juve dopo la fumata nera per Kessiè

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Youssouf Fofana, in uscita dal Milan, ha diverse richieste dalla Premier League, dal Galatasaray e, nelle prossime ore, potrebbe rifarsi sotto la Juve.

Youssouf Fofana, centrocampista in uscita dal Milan, sembrerebbe essere il giocatore che troverà prima una nuova destinazione viste le diverse offerte che il club e il giocatore hanno sul tavolo. Oltre al Galatasaray, nome uscito nelle ultime ore, il francese ha da tempo alcune richieste da diverse squadre di Premier League.

Inoltre, oltre a queste, nei prossimi giorni potrebbe tornare all'assalto la Juventus di Luciani Spalletti che già si era menzionata tra le papabili interessate. Dopo aver perso Kessiè, trattato per diverso tempo, Carnevali potrebbe ripiegare sul centrocampista del Milan per portare quantità e muscoli al centrocampo bianconero.

di Pietro Mazzara