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MN - Il punto sulle cessioni del Milan: le situazione di Tomori, Fofana e Gimenez
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Questa mattina c’è stato un summit di mercato durato 4 ore e mezza tra società, allenatore e Cardinale per fare il punto sul mercato.
Questa mattina c'è stato a Milano un summit durato circa 4 ore e mezza dove Cardinale, Amorim e società hanno fatto il punto sul mercato. Come apprende la redazione di MilanNews.it, riguardo i giocatori ritenuti fuori dal progetto sportivo, quello che è emerso è che per Fofana c'è ottimismo che si trovi una sistemazione entro la fine del mercato. Per Tomori, al momento, non ci sono offerte sul tavolo del Milan e per Gimenez si sta provando nelle ultime ore a riallacciare i contatti con il Porto anche grazie all'aiuto di Jorge Mendes.
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