Calciomercato UFFICIALE: Samuele Ricci passa al Como in prestito con diritto di riscatto. Il comunicato ufficiale

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Samuele Ricci è passato definitivamente in prestito con diritto di riscatto al Como. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero.

Samuele Ricci passa ufficialmente al Como in un prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero.

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci al Como fino al 30 giugno 2027.

Il Club ringrazia Samuele per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza.