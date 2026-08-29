È stata una tua scelta o ti è stata imposta? Leao spiega la cessione

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Rafael Leao, ormai ex attaccante rossonero, si è così espresso a SkySport al termine della sua carriera in rossonero da San Siro.

Rafael Leao, ormai ex attaccante rossonero, si è così espresso a SkySport al termine della sua carriera in rossonero e prima del passaggio al Galatarasay.

Tu volevi continuare o ti è stata imposta questa scelta?

"Sono momenti così, in cui devi decidere e fare altre scelte. Poi, il Milan rimane sempre il Milan. La squadra è di grande livello, con un grande allenatore; siamo stati poco insieme, ma Amorim è molto bravo, è deciso e può aiutare il Milan a raggiungere cose importanti. Fa un calcio che mi piace, mi piace il calcio di Amorim. Da lontano guarderò il Milan. Gli auguro il meglio".

LEAO HA ACCETTATO IL GALATASARAY

Dal trasferimento di Rafael Leao al Galatasaray, il Milan guadagnerà 45 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus più il 20% sulla futura rivendita del calciatore. Lo apprende Pietro Mazzara della redazione di MilanNews.it. C'erano due offerte sul piatto di Leao: quella del Galatasaray di 12 milioni di euro a stagione e quella dell'Aston Vlla da 7,5 milioni di euro annui. E, alla fine, quando sembrava che in vantaggio ci fossero gli inglesi per il blasone della Premier League, il calciatore ha scelto i turchi. Al Milan cambiava poco: sia da un club che dall'altro, i rossoneri avrebbero ricevuto - e riceveranno dal Galatasaray - circa 45 milioni di euro.