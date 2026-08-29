Calciomercato L'uomo delle missioni impossibili: Gardi dietro Leao al Gala e la "sfida" con Mendes

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L'agente italiano ha curato la trattativa per il Galatasaray, avendo la meglio sulla proposta dell'Aston Villa, portato da Jorge Mendes.

Dentro all’intricata trattativa che poi ha portato Rafael Leao a decidere di andare al Galatasaray c’è stato il lavoro di George Gardi, che non è definibile come un semplice intermediario. L’agente italiano è un consulente strategico per club internazionali e, da anni, ha firmato alcuni dei principali colpi del Galatasaray: da Icardi a Mertens fino a Osimhen e Leao, c’è sempre stato il suo lavoro dietro per far si che il Gala potesse inserire stelle di altissimo livello all’interno delle proprie rose. E anche in questo caso, il suo lavoro ha portato a casa i frutti sperati dal club di Istanbul, che aveva messo Leao nel mirino fin da fine maggio, quando era in atto un vero e proprio derby di calciomercato con il Fenerbahçe, che poi si è sfilato via dalla corsa all’ex numero 10 del Milan.

GARDI, MENDES E IL DUELLO DEI SUPER AGENTI

Come vi abbiamo raccontato, dall’altro lato della contesa c’era l’Aston Villa, che ha provato a prendere Leao in tutti i modi, ma senza arrivare a soddisfare le richieste economiche di Rafa, pur puntando sul fattore Premier League, un campionato nel quale Leao avrebbe voluto giocare, ma con la maglia di una delle big. I Villans sono stati “portati” da Jorge Mendes, che aveva avuto il mandato da parte del Milan di sondare altri mercati per la cessione di Leao, in particolar modo quello inglese. Ma nel momento clou, quello in cui poi il giocatore ha dovuto fare la sua scelta, ecco che l’opzione Aston Villa è stata gentilmente declinata, con la scelta di Leao che è ricaduta sul Galatasaray, mandando in estasi la parte giallo-rossa di Istanbul che adesso attende l’arrivo di Rafa in aeroporto. Dunque, il duello tra i due super agenti lo ha vinto George Gardi, con il Milan che ha incassato una cifra importante per produrre una maxi-plusvalenza.