Moretto su Hutchinson: "È stato offerta al Milan, che sta valutando il profilo"

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Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan nel corso dell'ultimo video sul canale YouTube di Romano

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano in compagnia di Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Rafael Leao, prossimo a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray: "Oggi è previsto il suo arrivo in Turchia, per superare gli esami medici e firmare il contratto per il Galatasaray, Operazione da 45 milioni di euro, più bonus più il 20% sulla futura rivendita a favore del Milan. Per Leao un super contratto: 12 milioni netti l'anno".

Su Omari Hutchinson: "È stato proposto al Milan. Il Milan sta valutando il profilo, interessante, che per il Milan può essere interessante. Da capire se il Milan vorrò procedere con questo acquisto. Il Milan non vuole comprare tanto per farlo, ma vuole comprare giocatori funzionali al gioco di Amorim e vedremo se questo giocatore sarà il profilo giusto".