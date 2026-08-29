Dalla Turchia confermano: “Il Gala ha offerto un prestito con diritto di riscatto al Milan per Fofana. Il giocatore ha accetto la proposta”

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Dalla Turchia confermano che il Galatasaray è interessato a Fofana e rilanciano dicendo che ha offerto un prestito con diritto di riscatto al Milan.