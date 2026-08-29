Dalla Turchia confermano: “Il Gala ha offerto un prestito con diritto di riscatto al Milan per Fofana. Il giocatore ha accetto la proposta”

Dalla Turchia confermano: “Il Gala ha offerto un prestito con diritto di riscatto al Milan per Fofana. Il giocatore ha accetto la proposta”MilanNews.it
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Oggi alle 18:10Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Dalla Turchia confermano che il Galatasaray è interessato a Fofana e rilanciano dicendo che ha offerto un prestito con diritto di riscatto al Milan.

Come riporta Yagiz Sabuncuoglu, giornalista turco vicino al Galatasaray, il club di Istanbul avrebbe offerto al Milan un prestito con diritto di riscatto per Youssouf Fofana, centrocampista in uscita. Secondo quanto riportato dal collega, il giocatore avrebbe accettato la proposta del club, proposta che il Milan invece starebbe ancora valutando. 