Di Marzio: “Atalanta ha chiesto informazioni per Saelemaekers, il Milan non apre alla cessione”

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L’Atalanta ha chiesto informazioni al Milan per Saelemaekers con il club rossonero che non apre alla cessione.

Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, l'Atalanta, fresca di nuovo acqusito (Franck Kessiè), ha contattato il Milan per chiedere informazioni per Alexis Saelemaekers. Al contrario di quanto successo per l'ivoriano, il club rossonero ha chiuso la porta in faccia ai nerazzurri e non ha aperto alla cessione.

Il belga in maglia 56 è una pedina fondamentale per il Milan di Amorim vista la sua duttilità che tornerà molto utile nel corso della stagione. Come dimostrato proprio dal tecnico in queste prime due giornate, Alexis è subentrato da trequartista, ruolo inedito per lui, vista l'abitudine a vederlo largo come esterno di centrocampo.