Moretto sull'operazione Hutchinson: "Prestito oneroso che supera i 4 milioni. Da capire se ci sarà un diritto"

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Matteo Moretto ha fatto chiarezza sull'affare Milan-Hutchinson

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno fatto chiarezza sul colpo di Omari Hutchison, prossimo a diventare un nuovo calciatore del Milan: "Accordo verbale chiuso con Nottingham Forest e il suo agente. Ci sono tutti gli accordi. Sarà il momento dei documenti e dei contratti. Alle ore 21 il giocatore ha avuto l'autorizzazione per poter viaggiare. Oggi il Forest ha fatto un'altra partita positiva (k, Hutchison ha avuto l'okay per non andare nemmeno in panchina vista la trattativa ed oggi ha avuto l'autorizzazione a viaggiare. Si sta organizzando tutto. L'operazione è un prestito. Nessun obbligo di riscatto per il momento, non mi risulta, vedremo se ci sarà il diritto".

Matteo Moretto precisa: "Il prestito sarà oneroso, quindi il Milan pagherà una cifra che supera i 4 milioni di euro di prestito oneroso. Da capire non consta un diritto al momento. Da capire se sarà un prestito oneroso secco fino alla fine della stagione o un diritto di riscatto. Il Milan, che aveva incassato questo tipo di profilo in questi giorni, l'ha valutato e l'ha considerato idoneo per lo schema di Amorim, per i piani del Milan. Omari Hutchinson è atteso a Milano nelle prossime ore".