Passerini: "Serve un centrale, perché dietro il Milan è troppo fragile, balla troppo. A me De Winter non convince"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando Milan-Venezia.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando Milan-Venezia: "Il Milan vince e si porta in testa alla classifica con 6 punti in due partite. Non succedeva... c'è la statistica: non succedeva dal '23-24, quindi da 3 anni, c'era Pioli in panchina, che il Milan vincesse le prime due di campionato. E questo è già un risultato significativo.

Per come l'ho vista io in questo momento, più che guardare alla classifica, il Milan secondo me deve guardare al mercato e al gioco. Perché le due cose sono collegate. È un po' quello che ho scritto sul mio commento sul Corriere della Sera: cioè, attraverso il mercato, puoi provare, secondo me, a dare una sistemata alla squadra che con alcuni correttivi può migliorare una rosa che secondo me non è così male, vi devo dire la verità. Secondo me, al di là dei risultati, io ho visto delle idee di gioco che per esempio spesso l'anno scorso non ho visto. Quindi, secondo me, serve un difensore centrale perché dietro la squadra è troppo fragile, balla troppo: a me De Winter non convince in quella posizione, non mi convince molto in generale, vi devo dire la verità. E poi, se prendessi anche secondo me un attaccante in più — non un trequartista, proprio un centravanti — che dia una mano a Gonçalo Ramos e a Camarda (che secondo me sono due giocatori fondamentali, un titolare e un ragazzo), secondo me questa squadra potrebbe alzare un po' ulteriormente il livello. Perché poi quando chiude il mercato il 1° settembre devi aspettare gennaio, e lì non va più bene perché poi devi passare dei mesi".