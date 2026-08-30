Gardi sull'affare Leao-Galatasaray: "Sognava la Premier, ma ha accettato di venire qui perché ha visto la passione dei tifosi"
A margine dell'arrivo di Rafael Leao a Istanbul, l'intermediario dell'operazione tra il Milan e il Galatasaray George Gardi ha parlato ai microfoni dei media turchi di alcuni retroscena legati al trasferimento in turchia dell'ex numero 10 rossonero:
"Lavoravamo all’operazione Leao da più di tre settimane. Il giocatore era interessato anche alla Premier League, ma ha visto la passione e l’affetto che ci sono al Galatasaray. Ha capito che qui avrebbe potuto giocare insieme a calciatori come Osimhen e Sané e competere con loro in Champions League. Fino all’ultimo giorno abbiamo fatto un grande sforzo per completare il trasferimento. Fino a ieri c’era ancora l’offerta dell’Aston Villa. Ieri abbiamo parlato con il giocatore insieme al presidente e al vicepresidente. Il sogno di Leao era giocare in Premier League, ma ha accettato di venire qui perché ha visto l’affetto che il Galatasaray gli ha dimostrato e la passione dei tifosi".
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