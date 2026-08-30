Altri contatti in corso tra Milan e Monza per Pietro Terracciano

Altri contatti in corso tra Milan e Monza per Pietro TerraccianoMilanNews.it
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Oggi alle 11:47Calciomercato Milan
di Antonello Gioia
Il Monza è alla ricerca di un portiere e Pietro Terracciano, secondo portiere del Milan, rientra nella lista del club brianzolo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Monza "è alla ricerca di un portiere e Pietro Terracciano rientra nella lista. Ci sarebbero stati dei nuovi contatti col Milan per il portiere: due giorni per prendere una decisione".