Altri contatti in corso tra Milan e Monza per Pietro Terracciano
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Il Monza è alla ricerca di un portiere e Pietro Terracciano, secondo portiere del Milan, rientra nella lista del club brianzolo.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Monza "è alla ricerca di un portiere e Pietro Terracciano rientra nella lista. Ci sarebbero stati dei nuovi contatti col Milan per il portiere: due giorni per prendere una decisione".
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