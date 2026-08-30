Milan, spunta Leny Yoro per la difesa. Resta vivo anche il sogno Inácio
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Nome nuovo per la difesa del Milan: spunta tra i possibili candidati anche Leny Yoro del Manchester United
Il Milan continua a lavorare per rinforzare il repaarto difensovio di Ruben Amorim, e stando a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, tra i profili monitorati ci sarebbe anche Leny Yoro, giovane centrale del Manchester United con il quale il tecnico portoghese ha già lavorato proprio nella sua recente esperienza ai Red Devis.
Tra i nomi più importanti resta inoltre Gonçalo Inacio dello Sporting, pista però molto complicata per costi e difficoltà dell'operazione. I rossoneri stanno quindi valutando più soluzioni per regalare a Ruben Amorim un nuovo difensore centrale negli ultimi giorni di mercato.
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