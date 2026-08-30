Calciomercato Cifre Leao: al Milan 38 milioni più il 20% sulla rivendita. A Rafa 10 milioni netti annui

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Le cifre della cessione di Rafael Leao al Gatatasary sono state comunicate ufficialmente dal club turco con una nota sul sito.

Le cifre della cessione di Rafael Leao al Gatatasaray sono state comunicate ufficialmente dal club turco con una nota sul sito:

"Galatasaray Sportif A.Ş. ha comunicato alla Piattaforma di Divulgazione Pubblica di aver raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore professionista Rafael Leão. L'annuncio relativo al trasferimento è il seguente:

È stato raggiunto un accordo con AC Milan SpA relativo al trasferimento del calciatore professionista Rafael Alexandre Da Conceição Leão. Di conseguenza, al club del giocatore verrà corrisposta una somma fissa di 38.000.000 di euro a titolo di trasferimento. Inoltre, il 20% del ricavato derivante dalla prossima cessione del giocatore sarà versato all'AC Milan SpA. È stato firmato un contratto quadriennale con il giocatore, valido a partire dalla stagione 2026-2027. Secondo l'accordo, il giocatore riceverà uno stipendio netto garantito di 10.000.000 di euro a stagione.

La presente comunicazione è resa pubblica con il dovuto rispetto".

IL COMUNICATO DEL MILAN

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Rafael Alexandre da Conceição Leão al Galatasaray Spor Klübü. Il Club ringrazia Rafa per la professionalità e la passione dimostrate per la maglia rossonera in queste sette stagioni insieme, in cui ha contribuito alla conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024. A Rafa gli auguri per le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza calcistica".