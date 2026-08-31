Calciomercato MN - Fofana verso il Lione: operazione in prestito con diritto di riscatto

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Oggi alle 09:27 Calciomercato Milan di fonte di Antonio Vitiello di @Milannewsit Fonti preferite

Nelle scorse ore si era parlato tanto di Galatasaray, ma Milan e Lione stanno definendo proprio in queste ore l'operazione Fofana.