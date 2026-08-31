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MN - Fofana verso il Lione: operazione in prestito con diritto di riscatto

MN - Fofana verso il Lione: operazione in prestito con diritto di riscattoMilanNews.it
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Oggi alle 09:27Calciomercato Milan
di Redazione MilanNews
fonte di Antonio Vitiello
Nelle scorse ore si era parlato tanto di Galatasaray, ma Milan e Lione stanno definendo proprio in queste ore l'operazione Fofana.

Il futuro di Youssouf Fofana potrebbe essere nuovamente in Francia. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, Milan e Lione stanno definendo in queste ore l'operazione per il trasferimento del centrocampista sulla base di un prestito con diritto di riscatto. 

I contatti tra i due club sono in corso per sistemare gli ultimi dettagli dell'accordo e arrivare alla chiusura. Fofana si avvicina così a lasciare il Milan nelle battute finali del calciomercato, con il Lione pronto ad accoglierlo nuovamente in Ligue 1. 