Nonostante l'interesse dell'Atalanta, Saelemaekers non è in vendita e resterà quindi al Milan

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Il Milan non ritiene in vendita Saelemaekers, quindi il belga resterà in rossonero

Nel corso del consueto appuntamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, in compagnia di Matteo Moretto, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, che si prenota un ruolo da protagonista per questi ultimi due giorni di sessione.

Matteo Moretto: "Volevo specificare che per il Milan Saelemaekers non è in vendita, nonostante le tante voci messe in giro sul suo futuro. Il club crede tantissimo in Saelemaekers, nelle sue qualità. Amorim vuole che resti, quindi c'è massima unanimità e condivisione di idee. Nonostante i vari rumors Saelemaekers resterà in rossonero".

Fabrizio Romano ha poi fatto il punto sulle uscite del Milan: "Tomori-Aston Villa non si fa più nulla, perché i Villans hanno scelto Harwood-Bellis del Southampton. Era in una short-list di tre nomi Tomori ma il Villa ha scelto di non procedere. Abbiamo dato in esclusiva il Galatasaray su Fofana nel pomeriggio di ieri, e confermiamo la scelta preferita del giocatore. Il Galatasaray è un'opzione che piace molto a Fofana ed agenti, ed è una soluzione nata durante i dialoghi per Rafael Leao, quindi teniamo questa come una pista probabile, calda. Bisogna però poi trovare un accordo con il Milan perché le chiamate dalla Premier non mancano". Moretto ha poi precisato su Fofana: "Niente Betis. Né Betis, né Nottingham, né Juventus sono soluzioni per Fofana".