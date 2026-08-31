Calciomercato Moretto specifica: "Saelemaekers non è in vendita, resterà in rossonero. Galatasaray opzione molto calda per il Fofana"

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Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul mercato del Milan

Nel corso del consueto appuntamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, in compagnia di Matteo Moretto, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, che si prenota un ruolo da protagonista per questi ultimi due giorni di sessione.

Matteo Moretto: "Volevo specificare che per il Milan Saelemaekers non è in vendita, nonostante le tante voci messe in giro sul suo futuro. Il club crede tantissimo in Saelemaekers, nelle sue qualità. Amorim vuole che resti, quindi c'è massima unanimità e condivisione di idee. Nonostante i vari rumors Saelemaekers resterà in rossonero".

Su Omari Hutchinson Romano ha detto: "Il Milan è convinto di aver fatto un investimento intelligente". Moretto ha poi aggiunto: "Amorim ha avuto diverse chiamate con il calciatore, crede in lui, nel potenziale che può avere questo potenziale. Il Milan lavora con grande condivisione. Tutte le scelte prese in questo calciomercato sono andate in questa direzione".

Fabrizio Romano ha poi fatto il punto sulle uscite del Milan: "Tomori-Aston Villa non si fa più nulla, perché i Villans hanno scelto Harwood-Bellis del Southampton. Era in una short-list di tre nomi Tomori ma il Villa ha scelto di non procedere. Abbiamo dato in esclusiva il Galatasaray su Fofana nel pomeriggio di ieri, e confermiamo la scelta preferita del giocatore. Il Galatasaray è un'opzione che piace molto a Fofana ed agenti, ed è una soluzione nata durante i dialoghi per Rafael Leao, quindi teniamo questa come una pista probabile, calda. Bisogna però poi trovare un accordo con il Milan perché le chiamate dalla Premier non mancano". Moretto ha poi precisato su Fofana: "Niente Betis. Né Betis, né Nottingham, né Juventus sono soluzioni per Fofana".

Occhio al nome di Endrick per il futuro: "Il Milan si è informato se ci fosse margine per fare un'operazione con il Real Madrid, ma c'è stato un no molto cordiale. Nel senso che è stato apprezzato l'interesse del Milan ma Enrick non esce, è stata una scelta fatta dal Real, dal giocatore e di José Mourinho stesso. Da quanto ci risulta il Milan ha fatto sapere all'entourage di Endrick che magari se a gennaio, o in un altro momento, il ragazzo dovesse decidere di andare in prestito il Milan gradirebbe. Il Milan non cancella il suo nome dalla lista, ma lo tiene in alto per il futuro semmai dovesse esserci margine con il Real Madrid".