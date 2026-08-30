Moretto: "Vi posso rivelare un retroscena: Amorim ha spinto molto per avere Hutchinson"

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Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sull'operazione Omari Hutchinson al Milan.

Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sull'operazione Omari Hutchinson al Milan: "Vi posso rivelare un retroscena: Amorim ha spinto molto per averlo. Nelle varie chiamate avute nelle ultime ore, gli ha fatto capire che sarà un giocatore importante e che vuole aiutarlo a crescere per farlo diventare uno dei più forti del campionato italiano".

MILAN, DOVE GIOCA HUTCHINSON

Davide Chinellato, corrispondente de La Gazzetta dello Sport in Inghilterra, si è così espresso su Omari Hutchinson, nuovo acquisto del Milan: "Omari Hutchinson si è evoluto in un trequartista mancino che ama partire da destra ma sa giocare sull’intero fronte d’attacco, e nel 3-4-2-1 di Amorim sembra naturalmente destinato ad occupare la posizione da numero 10 sulla destra. Non è ancora un prodotto finito, ma un talento che a San Siro e nel calcio italiano dovrà trovare la sua dimensione. Parte di quello che Hutchinson è ora lo deve ai due anni all’Ipswich Town, dove l’allenatore McKenna lo ha fatto lavorare anche sulla parte difensiva del suo gioco facendogli studiare Mo Salah e Sadio Mané. “Sono una spugna, non ho paura di chiedere consigli” ha raccontato qualche anno fa in un’intervista. Gli insegnamenti di McKenna (“Ha la mentalità giusta per raggiungere il suo massimo potenziale” raccontò di lui il tecnico ai tempi dell’Ipswich) gli sono serviti per migliorare in difesa, per aggiungere il pressing in fase di non possesso alla creatività offensiva.