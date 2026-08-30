Gozzini spiega l'acquisto di Hutchinson: "Con tre competizioni da portare avanti è sempre meglio abbondare"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Omari Hutchinson, ad un passo dal trasferimento al Milan.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Omari Hutchinson, ad un passo dal trasferimento al Milan: "Dall’academy dell’Arsenal al debutto tra i grandi con un’altra big di Londra, il Chelsea. Da qui all’Ipswich Town (colpo più costoso nella storia del club con oltre 26 milioni a bilancio) fino all’acquisto nell’estate del 2025 da parte del Nottingham Forest a prezzo quasi raddoppiato: i milioni spesi sono ora 43,5. La carriera che prometteva benissimo si è un po’ fermata con l’intenzione di accenderla di nuovo. Indizio: il Nottingham non l’ha mai convocato nelle prime due partite di Premier, considerandolo evidentemente sul mercato. Il giocatore si vede volentieri in rossonero. Curiosità: fu Omari a rovinare l’esordio inglese di Amorim con un gol che fissò sul pari la sfida tra Ipswich e Manchester United. Ricapitolando le presenze inglesi: due con il Chelsea, 82 (con 14 gol) all’Ipswich Town, protagonista della promozione in Premier League ventidue anni dopo l’ultima volta. Altre 42 partite con un solo gol segnato al Nottingham. L’ultima da subentrato in Coppa di Lega inglese contro il Leeds, il 25 agosto scorso.

Titolari finora utilizzati a supporto dell’attaccante sono stati Cisse e Loftus-Cheek, con Rabiot e Saelemaekers che da subentrati hanno deciso prima la gara con il Torino e poi quella col Venezia. Pulisic, apprezzatissimo da Amorim e dallo stesso Cardinale, in attesa di recuperare la condizione migliore. Un’alternativa in più consentirebbe a Cisse di ritagliarsi spazi senza eccessive pressioni, a Loftus e Rabiot di gestirsi tra mediana e trequarti, e a Salelemaekers di fare lo stesso tra attacco ed esterni. Con tre competizioni da portare avanti è sempre meglio abbondare".