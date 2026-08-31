Primo Piano Botto finale o fine del mercato: a ore lo scopriremo. Epurati: Allegri ci aveva dato lo spoiler. Krosche può tornare in auge

vedi letture

L’arrivo di Omari Hutchinson, almeno a livello di nome, non ha scaldato la piazza rossonera. In attesa di vederlo in campo, dopo i vari profili che erano stati sondati – tra cui anche Endrick del Real Madrid -, l’ex Nottingham Forrest va a chiudere quel tassello del trequartista mancino che Amorim voleva nella sua squadra. E adesso? La linea porta a credere che il Milan possa muovere un’ultima fiche importante, con la batteria degli esterni di fascia – specie a sinistra – che forse richiederebbe un intervento più strutturale. Al momento di scrivere, non sono emersi nomi e indiscrezioni in tal senso, ma siamo tutti concordi che con Bartesaghi e Estupinan, quella corsia non abbia fatto un upgrade specie se Diego Moreira dovesse giocare principalmente come alternativa a Chukwueze. A mio avviso manca un giocatore lì, visto che le indicazioni emerse sono quelle che in attacco si va avanti con Gonçalo Ramos, Francesco Camarda ed eventualmente Christian Pulisic come falso nove.

In difesa, per il ruolo di centrale, appare ormai molto complesso poter ambire a Gonçalo Inacio e sono stati proposti diversi nomi a Gerry Cardinale, Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner, sempre tramite la supervisione di Jorge Mendes. Capiremo se ci saranno ulteriori movimenti, anche se – come detto – la sensazione crescente è che qualcosa possa ancora succedere.

Sul fronte delle uscite, vi abbiamo raccontato ora dopo ora tutta la vicenda del trasferimento di Rafael Leao al Galatasaray. Le cifre ufficiali comunicate dal club turco parlano di 38 milioni di base fissa più 5 di bonus (facili) per un pacchetto complessivo di 43 milioni più il 20% sulla futura rivendita. Una cifra che è distante dai 60 e poi dai 50 richiesti dal Milan, che ha dovuto fare un po’ di buon visto a cattivo gioco pur di evitare che Leao potesse rimanere a Milanello, con due anni di contratto in essere e con una potenziale bomba a orologeria dentro un progetto del quale non faceva più parte.

E se ben ci pensate, quando ad aprile il Corriere della Sera svelò la lista degli epurati stilata da Max Allegri durante un vertice di mercato con la dirigenza, con Ibrahimovic che poi andò a spoilerare la cosa ai diretti interessati, beh siamo davanti alla realizzazione proprio di quei tagli. Gimenez è andato al Porto, Leao è stato ceduto al Galatasaray e Fofana è in trattativa proprio col Gala. L’unico che rischia di rimanere attaccato al contratto è Fikayo Tomori, ma vediamo cosa succederà nelle prossime ore.

E poi si può riaprire la pista Markus Krosche per il ruolo di responsabile dell’area tecnica. Nei prossimi giorni sarà valida la clausola che gli permetterà di rescindere il contratto con l’Eintracht Francoforte e se ciò dovesse accadere, non ci si dovrà stupire se dovesse sbarcare al Milan. Dove andrebbe a prendere – eventualmente – il controllo della direzione sportiva con Almstadt e Gardiner che tornerebbero dietro le quinte.