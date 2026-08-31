Letizia: "Non è che lo hanno preso a caso per mettere una pezza. Hutchinson potrebbe esplodere al Milan"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sui motivi per cui il Milan ha comprato Omari Hutchinson.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sui motivi per cui il Milan ha comprato Omari Hutchinson: "Il giocatore viene reputato dal Milan e dalla sua intelligence di mercato un'occasione. Un'occasione che non significa 'ne prendo uno a caso per mettere una pezza', ma un giocatore che, siccome ha un ottimo potenziale ma non lo ha ancora dimostrato a pieno, o che per lo meno viene da un'annata di alti e bassi, potrebbe esplodere in rossonero.

Perché proprio Hutchinson? Punto uno: piace tantissimo a Ruben Amorim, che quando ha allenato in Premier League lo ha conosciuto, lo ha studiato e lo ha apprezzato. Hutchinson è un giocatore mancino, quindi può giocare a destra col piede invertito, ed è molto bravo nell'uno contro uno e nelle accelerazioni. Inoltre si guadagna tanti calci di punizione, che è una caratteristica importante per il nostro gioco, e - cosa che non guasta - sa battere molto bene i calci d'angolo. Perché vado a sottolineare questa cosa dei calci d'angolo? Perché, secondo l'analisi del nostro allenatore e del suo staff, quella dei calci piazzati - gli angoli in particolare, ma non solo - è una pecca, è qualcosa che dobbiamo migliorare; quindi avere un giocatore che li batte bene ci può dare una mano.

Tra l'altro, Hutchinson aveva diverse proposte in Premier molto più ricche e remunerative, sia per il Nottingham Forest sia per sé, peraltro con soluzioni a titolo definitivo che avrebbero dato una scossa alla sua carriera e magari avrebbero permesso al Nottingham di incassare una bella cifra. Invece il giocatore ha voluto fortemente venire al Milan, scegliendo i rossoneri nonostante si tratti di un'operazione in prestito con diritto di riscatto, legato chiaramente a quello che sarà il suo rendimento. Se Hutchinson farà molto bene, il Milan è pronto a riscattarlo, altrimenti tornerà indietro".