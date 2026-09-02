Letizia: "Chissà se sapremo mai la verità su ciò che è successo a Casa Milan nelle ultime ore”

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan e sul reintegro di Tomori.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan e sul reintegro di Tomori: "Chissà se sapremo mai la verità. Su cosa sia successo nelle ultime 72 ore di questo mercato a Casa Milan, è evidente che ci mancano diverse tessere di un puzzle incompleto e che apparentemente non ha un grande senso. Non è una critica fine a se stessa, né definitiva: sarà il campo a stabilire la validità delle scelte fatte e di quelle non fatte. E, come detto, magari il tempo ci racconterà cosa poteva, anzi doveva, succedere.

Il reintegro di Tomori per esempio è la certificazione ufficiale che un difensore sarebbe servito. E che forse, per arrivare a rimangiarsi la scelta di mettere l’inglese fuori rosa, è andato tutto storto nei piani messi in conto per supplire a questa evidente lacuna. C’è da dire però che o si sbagliava gravemente prima, a rinunciare in maniera netta a Fikayo, o si sbaglia gravemente ora: per il bene del Milan ci auguriamo che il bivio sia stato preso nella direzione giusta, ma il dubbio rimane più che vivo.

L’altro dubbio che l’affare Tomori fa balenare nella mente di tutti è inevitabilmente sulla bontà della gestione di tutti gli altri “epurati”. Come è stata sepolta l’ascia di guerra con l’ex Chelsea, non si poteva farlo anche con Fofana, visto che manca un vice Musah in mezzo, Gimenez, come terza punta, e Nkunku stesso? Senza nominare, per non andarci a infilare in un discorso troppo lungo, persino anche Leao…".